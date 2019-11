Kareem Hunt est de retour

Le porteur de ballon des Browns de Cleveland Kareem Hunt disputera un premier match en 2019, dimanche, lui qui a complété une suspension de huit matchs.

«Je comptais les jours et je suis vraiment excité, a dit l’athlète de 24 ans au site internet de sa formation. J’ai ressenti un mélange d’émotions, des hauts et des bas. Ce sera vraiment plaisant et un match émotif. Je m’attends définitivement à être excité d’être sur le terrain et je vais faire tout en mon possible pour aider l’équipe à gagner.»

Hunt devrait partager le travail avec Nick Chubb et Dontrell Hillard, dimanche, lors d’un affrontement contre les Bills de Buffalo.

Le demi-offensif avait reçu sa sanction en raison de deux incidents qui sont survenus à l’extérieur des terrains de football. Il avait notamment été filmé lors d’une altercation avec une femme dans un hôtel de Cleveland. Hunt avait agressé physiquement la dame, en lui donnant des coups de pieds.

À l’époque de la parution de cette compromettante vidéo, le porteur de ballon portait les couleurs des Chiefs de Kansas City. Ceux-ci l’avaient libéré et les Browns lui ont fait signer une entente après la campagne 2018.

En 2017, Hunt a été le meilleur demi offensif au chapitre des gains au sol avec 1327 verges en 16 parties. Il a ajouté 824 verges en 11 matchs en 2018.