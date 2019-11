L’audacieux

Compromis oblige, on consent des droits acquis aux communautés anglophones et aux autochtones. Mais le français sera la seule langue de communication avec l’État pour tout nouvel arrivant, même s’il vient de Hong Kong ou Mumbai. Bravo !

Il faut bien sûr prévoir des orages en provenance du Canada anglais, qui nous comprend moins que jamais et qui nous méprise plus que jamais ! Mais là n’est pas le véritable obstacle pour le gouvernement Legault : c’est de l’intérieur même de la structure étatique, chez des fonctionnaires dont l’inconscience imprègne toute l’organisation, que viendront les brèches.

Je vous rappelle que nos sociétés d’État ont souvent été les premières à déroger à l’esprit de la loi 101 et à se coucher devant l’anglais, comme Hydro-Québec et ses 400 000 factures unilingues anglaises offertes depuis un an.