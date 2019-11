Le Piolet en 3 axes

Le Club Rotary Québec Val-Bélair tient ce soir, dès 17 h, au restaurant Le Piolet, situé au 103, rue Racine à Québec (Loretteville), son 3e cocktail dînatoire au profit de la Fondation Le Piolet.

L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur du député de Chauveau, Sylvain Lévesque­­­ (CAQ) et whip adjoint au gouvernement. La Fondation Le Piolet a pour mission de prévenir et d’agir sur les problèmes auxquels sont confrontés de jeunes adultes en difficulté (de 16 à 35 ans), en recueillant et en gérant des fonds qui permettront au Piolet d’assurer des services de qualité. Trois axes constituent la base des interventions du Piolet : le resto-école, le milieu de vie et l’hébergement transitoire. C’est aussi un restaurant-buffet de qualité.

Québec, Ville en rose

La 9e présentation du mouvement rassembleur Québec, Ville en rose, s’est conclue de belle façon, le 30 octobre dernier, par un grand cocktail qui a réuni près de 350 personnes à l’Hôtel Le Bonne Entente sous la présidence d’honneur de William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation. Des individus et des entreprises, appelés les porteurs de lumière, ont déployé des initiatives originales au prix de grands efforts pour amasser cette année une somme record de 250 000 $, entièrement destinée au développement du Centre des maladies du sein. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Nathalie Langevin, directrice générale et ventes de TVA Québec et directrice générale des ventes du Journal de Québec, représentant Québecor, partenaire présentateur ; William Trudel, président d’honneur ; Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, Dre Christine Desbiens, directrice médicale du Centre des maladies du sein ; Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec-Université Laval et Joanne Boivin, animatrice au M 102.9, blogueuse et porteuse de lumière média.

Réseautage pour la cause

Le 3e cocktail-réseautage du Regroupement Collaboration Affaires (RCA), présenté le 25 octobre dernier à l’Hôtel Le Bonne Entente de Sainte-Foy, sous la présidence d’honneur de Frédéric Girard, comptable professionnel agréé et associé chez Audet Beaudoin Girard CPA, a permis d’amasser, auprès de gens de la communauté d’affaires de Québec, la somme de 11 700 $ qui a été remise à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin (FMMS). RCA est un groupe de réseautage d’affaires de la région de Québec fondé en 2015. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Côté, directrice de la FMMS ; François Poulin, conseiller en sécurité financière, affilié au Réseau SFL ; Frédéric Girard, CPA, président d’honneur, et Catherine Huard, directrice dons planifiés à la FMMS.

Cuisine Collective Beauport

Organisme communautaire à but non lucratif, Cuisine Collective Beauport (CCB) a reçu, le 28 octobre dernier, une aide inespérée lorsque Hubert Benoit Décary, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective, chez Services Financiers Hubert Benoit inc., lui a remis un don de 1250 $ dont 1000 $ par l’entremise de Placements Mackenzie et 250 $ de son bureau personnel. Sur la photo, Hubert Benoit Décary est en compagnie de Karina Bédard, directrice de Cuisine Collective de Beauport.

Anniversaires

Lorde (photo), auteure-compositrice-­interprète et productrice néo-zélan­daise, 23 ans... Pascal Leclaire, ex-gardien de but de la LNH (Ottawa), 37 ans... David Guetta, DJ français, auteur-compositeur, producteur de disques et remixeur, 52 ans... Franck Dubosc, humoriste et acteur français, 56 ans... Agnès Maltais, ex-députée de Taschereau, PQ, 63 ans... Murray Wilson, joueur de la LNH (1972-79) avec le Canadien de 1972 à 1978, 68 ans... Joni Mitchell, chanteuse canadienne­­­ et peintre, 76 ans.

Disparus

Le 7 novembre 2018. Gratien Paquet (photo), 77 ans, fondateur du Groupe Paquet sur la Rive-Sud de Québec... 2018. Bob Naegele fils, 78 ans, l’un des instigateurs du retour du hockey de la LNH au Minnesota en l’an 2000... 2018. Francis Lai, 86 ans, compositeur et musicien français, spécialiste de musiques de films, de génériques et de chansons... 2017. Roy Halladay, 40 ans, ancien lanceur des Blue Jays de Toronto et des Phillies de Philadelphie... 2016. Leonard Cohen, 82 ans, poète légendaire montréalais... 2015. Steve Fiset, 68 ans, ex-chanteur et comédien québécois...