Les Penguins freinent les Islanders

Les Islanders de New York étaient en quête d’une 11e victoire d’affilée jeudi devant une foule locale, mais les Penguins de Pittsburgh ont freiné cette séquence avec un gain de 4 à 3 en prolongation.

Les «Isles» avaient pourtant bien entamé le match en inscrivant les trois premiers filets, mais trois buts en 7 min 10 s en troisième période ont permis aux «Pens» de créer l’égalité.

Bryan Rust a mis un terme au match et à la série victorieuse de la formation new-yorkaise grâce à son deuxième but du match.

Le dernier revers de la troupe de Barry Trotz remontait à il y a près d’un mois, soit le 11 octobre.

Dans la défaite, Semyon Varlamov a fait face à 39 lancers.

Tom Wilson procure la victoire aux Capitals

En Floride, Tom Wilson a inscrit le but égalisateur en troisième période et le but vainqueur en prolongation pour permettre aux Capitals de Washington de vaincre les Panthers.

Dans la victoire, Alexander Ovechkin et John Carlson ont tous deux récolté trois points.

Sergei Bobrovsky a connu une soirée difficile devant le filet de la formation floridienne. Le gardien a alloué cinq buts sur 31 tirs.

Les Maple Leafs l’emportent en prolongation

À Toronto, John Tavares a profité de la période supplémentaire pour inscrire son premier but depuis qu’il est revenu d’une blessure à un doigt et donner une victoire de 2 à 1 aux Maple Leafs de Toronto aux dépens des Golden Knights de Vegas.

Les amateurs ont dû patienter jusqu’en troisième période pour voir un but. Max Pacioretty a ouvert la marque pour les visiteurs, mais Auston Matthews a inscrit le but égalisateur lors d’un avantage numérique.

Les deux gardiens ont été flamboyants devant leur filet. Malcolm Subban a repoussé 35 des 37 tirs dirigés vers lui dans une cause perdante. Son vis-à-vis, Frederik Andersen, a réalisé 37 arrêts.

Les Sénateurs sauvent les meubles

À Ottawa, un but de Jean-Gabriel Pageau en période supplémentaire a permis aux Sénateurs de venir à bout des Kings de Los Angeles par la marque de 3 à 2.

Il s’agissait du septième but de la campagne de l’Ontarien.

Tyler Toffoli a envoyé tout le monde en prolongation avec sept secondes à jouer au match.

Anthony Duclair et Artem Anisimov ont été les autres marqueurs pour les gagnants. Anders Nilsson a quant à lui réalisé 26 arrêts dans la victoire.