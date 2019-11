L’UMQ conteste le bilan post-inondations du gouvernement

MONTRÉAL | Des représentants municipaux ont servi une douche froide à la ministre Geneviève Guilbault, venue leur vanter le bilan de son gouvernement à la suite des inondations de 2019.

Québec a annoncé au printemps dernier un nouveau programme d’indemnisation qui prévoit un versement pouvant atteindre 200 000$ aux sinistrés qui doivent déménager et d’autres montants à ceux qui doivent rénover.

Selon le président de l’Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, la réforme de ce programme s’est toutefois soldée par davantage de paperasse.

«Il y a peut-être de grandes statistiques qui sont intéressantes, mais ça n’a pas mieux fonctionné cette année que ça a fonctionné la dernière fois», a déclaré le président de l’Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, jeudi, en marge d’un forum organisé par le monde municipal à Québec.

Quelques instants plus tôt, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, avait affirmé que trois fois plus d’argent avait été versé aux sinistrés des inondations de 2019 qu’à pareille date en 2017. Des propos appuyés par des données de son ministère.

«Notre prétention était que ça aille plus vite et que plus de gens reçoivent plus d’argent plus rapidement et c’est exactement ce qui se produit, donc ça, c’est la bonne nouvelle», a-t-elle expliqué en admettant qu’il reste toutefois «des cas problématiques» comme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

«Moi, cette année, ce que j’ai entendu de mes collègues, c’est que, sur la question des dédommagements, ça a été plus long, a indiqué Alexandre Cusson. Oui, ultimement, on a réglé les dossiers, mais on a été beaucoup dans la paperasse.»

«[La ministre Guilbault] est dans le champ [...] c’est loin de bien fonctionner», a quant à elle indiqué la députée libérale Marie-Claude Nichols.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin s’en est pris quant à lui à la facture de la Croix-Rouge pour l’hébergement de certains sinistrés qui a été refilée aux municipalités. Lors des inondations de 2017, celle-ci était plutôt entièrement assumée par Québec.

«Ça, pour moi, ça n’a pas d’allure. [...] c’est une façon de nous pelleter une responsabilité financière de plus en temps de crise», a-t-il déclaré.

Gatineau a ainsi déboursé plus d’argent en 2019 que lors des inondations de 2017, même si le nombre de sinistrés était moins élevé, a-t-il indiqué.

Si le règlement avec la Croix-Rouge prévoit que ce sont les municipalités qui règlent la facture à la suite d’une catastrophe naturelle, le gouvernement avait toutefois pris l’habitude de prendre à sa charge ces coûts, a précisé le maire de Gatineau.