Absence de représentation de la musique classique: Alain Lefèvre s'en prend à Justin Trudeau, le «clown d’Ottawa»

Le pianiste Alain Lefèvre se montre pessimiste quant à l'avenir de la musique classique et il jette le blâme sur les politiciens.

«Je pense que ça va être de plus en plus difficile. D’abord, elle n’est plus proposée [...] à la radio et à la télé d’État» a-t-il déploré, dans le plus récent épisode du balado Devine qui vient souper? à QUB radio.

«Quand tu ne fais plus la proposition, tu ne peux pas espérer avoir un public», a-t-il renchéri.

Invité à la table de Sophie Durocher et Richard Martineau aux côtés du metteur en scène et réalisateur Yves Desgagnés, Alain Lefèvre a aussi dénoncé le manque de musique classique dans les grands événements, comme la fête du Canada ou la Fête nationale du Québec.

«Tu as du rock, du pop, du western, de l’autochtone, tu auras du tamoul. Tu auras tout calice! Tu n’auras pas deux minutes de musique classique», a-t-il lancé.

Incontestablement révolté par la situation, Lefèvre a pointé du doigt le manque de courage du premier ministre Justin Trudeau, qualifiant ce dernier de «clown d’Ottawa». Il «n’a même pas les testicules nécessaires pour dire “On va mettre le Boléro de Ravel”», a regretté l’artiste, toujours au sujet des grandes célébrations nationales.