Oubliez les mini-chalets, vous pouvez maintenant dormir dans un «camion de trucker» en forêt

Après les autobus et les mini-vans convertis, voici le «camion de trucker» métamorphosé!

Au Rond Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, on peut désormais passer la nuit en forêt dans un véritable camion-remorque transformé en mini-chalet.

Inauguré en octobre 2019 et baptisé le «Poids Lourd», ce chalet-camion est la plus récente cabane insolite du Rond Coin, un site d’hébergement qui propose déjà depuis plusieurs années des yourtes, des camps de bûcheron, une roulotte gitane et un igloo de bois.

Dans votre abri de routier.ère de grand chemin, vous trouverez tout ce qu’il faut pour un séjour de «glamping».

Un lit pour deux personnes vous accueillera dans la cabine du camion, qui a conservé son siège conducteur, son siège passager et son tableau de bord.

Dans la partie «remorque», vous trouverez un petit coin-cuisine avec comptoir, ustensiles et rond de cuisson, ainsi qu’un espace «salon» avec poêle à bois.

Le «Poids Lourd» est électrifié, mais il n’a pas de salle de bain et le bloc sanitaire est situé à 2 minutes de marche.

À noter qu'il est disponible été comme hiver!

Et peu importe le moment de l’année, tous les clients du Rond Coin ont accès au café culturel de l’endroit, qui est installé dans une grande yourte, où l’on sert cafés, kombuchas, bières de microbrasserie et repas légers.

Le tout nouveau Poids Lourd peut accueillir deux personnes et coûte à partir de 135 $ par nuit.

