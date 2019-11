Saguenéens: Lapierre veut être plus «constant»

À l’écart du jeu depuis plus de deux semaines en raison d’une commotion cérébrale, Hendrix Lapierre, fera un retour dans l’alignement des Saguenéens de Chicoutimi vendredi soir, alors qu’ils affronteront les Tigres de Victoriaville au Centre Georges-Vézina. Reposé et énergique, Lapierre tentera d’en apporter un peu plus à la formation de Yanick Jean.

«Je me porte super bien et je suis totalement guéri et surtout reposé! J’ai tout fait en mon pouvoir pour revenir au jeu le plus vite possible parce que c’est vraiment lorsque tu es loin de la patinoire que tu rends compte à quel point tu es chanceux de jouer dans la LHJMQ. J’ai très hâte de jouer demain après deux semaines d’inactivité.»

Si quelques observateurs croient que le retrait forcé de Lapierre pourrait lui nuire dans son année de repêchage , ce dernier n’est pas du tout de cet avis. Il croit même que son repos lui permettra d’avoir plus d’énergie que la plupart de ces compétiteurs, ce qui pourrait l'aider d'ici la fin du calendrier.

«Je crois que je peux en apporter encore un peu plus à l’équipe, surtout du côté de la constance. Cette saison, j’ai joué des super bons matchs tout comme j’ai joué des matchs dans lesquels j’étais un peu plus absent. En ce moment, je me sens très énergique pour les matchs de la fin de semaine donc si je travaille fort, ça va me donner un petit boost de confiance pour les prochains matchs.»

De gros évènements manqués

Être à l’écart du jeu en raison d’une commotion cérébrale lors des deux dernières années a été une véritable malchance pour l’athlète de 17 ans. L’an passé, son traumatisme au cerveau lui a fait rater le défi mondial des moins de 17 ans et cette année, sa blessure vient de lui faire rater les deux matchs face aux étoiles russes, une situation qualifiée de «pas très plaisante» par le principal intéressé.