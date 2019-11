Toujours dans le noir à Sillery

Cinq jours après le début de la panne électrique, un couple de Sillery attendait toujours patiemment, hier soir, de voir un peu de lumière sur leur résidence, la seule de toute la rue encore plongée dans le noir.

« Ça prend deux chambres d’hôtel avec de grands enfants. C’est 125 $ la nuit, et on mange à l’extérieur. On espère que c’est la dernière fois, mais il faut relativiser. On n’y peut rien. Ce sont les aléas de la vie. On est les derniers. Tout le monde a retrouvé le service et pas nous ! » a expliqué M. Quiedeville.