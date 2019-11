Un manteau blanc tombe sur Québec

Les résidents de la Vieille capitale ont pu assister à l’accumulation d’un premier tapis de neige d’une certaine épaisseur sur l’ensemble de la région métropolitaine, jeudi.

Au courant de la journée, ce sont jusqu’à quatre centimètres qui s’abattront sur la région. La même quantité s’accumulera également au sol durant la nuit qui vient, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Ces flocons pourraient d’ailleurs s’accumuler jusqu’à dimanche, en raison de la température qui variera entre 1 degré Celsius le jour et – 11 degrés Celsius la nuit. Qui plus est, on prévoit de 40 % à 60 % de possibilité d’averses de neige sur la région, pour vendredi et samedi.

Une alternance de neige et de pluie s’installera sur Québec dimanche, avec un mercure plus confortable de 4 degrés, avant de rechuter à – 11, le soir venu.

Jérémy Bernier

Aucun incident

Au moment d’écrire ces lignes, le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) n’avait enregistré aucun accident relié au léger manteau blanc qui a recouvert la chaussée, jeudi matin.

«Pour l’instant, on ne constate aucun impact de cette chute de neige sur le territoire», affirme le porte-parole du SPVQ, David Poitras.

Rappelons que cette année, à partir du 1er décembre et jusqu’au 15 mars, seuls les véhicules chaussés de pneus d’hiver pourront circuler sur la voie publique. Auparavant, la date limite pour faire la pose de ces pneus était le 15 décembre.