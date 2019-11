Un projet immobilier de 315 M$ à la tête des ponts du côté de Lévis

Situé à la tête des ponts et évalué à 315 millions $, un des projets immobiliers privés les plus imposants à Lévis changera le visage de ce secteur névralgique dans les prochaines années, a appris Le Journal.

Le résidentiel (1000 unités), le commercial (58 000 pieds carrés) et les bureaux (218 000 pieds carrés) vont côtoyer un hôtel de 150 chambres et une résidence pour aînés de 450 portes.

Le promoteur insiste sur l’importance « d’assurer l’intégration harmonieuse de Cocité Lévis dans son milieu » en mettant en place des mécanismes d’information et d’échanges avec la population dès le début du projet. « Un vaste stationnement en sous-sol et étagé permettra non seulement de limiter la perte d’espaces en surface et les îlots de chaleur, mais il facilitera aussi les déplacements entre les immeubles, beau temps mauvais temps », précise-t-on. On mentionne également que les boisés occupent 30 % de la superficie totale du terrain développé.