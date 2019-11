Une paire de bottes portées par Napoléon aux enchères

Une paire de bottes, taille 40, portées par Napoléon Ier dans son exil à Sainte-Hélène sera mise aux enchères le 29 novembre par la maison Binoche et Giquello chez Drouot à Paris, a annoncé jeudi le grand Hôtel des ventes parisien.

Cette paire avait été prêtée par le général Bertrand (1773-1844), compagnon de l’empereur sur l’île anglaise, au sculpteur Carlo Marochetti (1805-1867) alors que celui-ci travaillait sur une sculpture équestre de Bonaparte.

Le fils du sculpteur, le baron Marochetti, avait fait don de ces bottes au sénateur Paul Le Roux. Conservées dans la famille depuis, elles sont estimées entre 50 000 et 80 000 euros (entre 73 000 et 116 000 $ CAN).

Dès le début de l’Empire, Napoléon commandait des paires au bottier Jacques à Montmartre. Il en faisait une grande consommation. Mesurant 1,69 m — une taille au-dessus de la moyenne de l’époque —, l’empereur chaussait l’équivalent de l’actuel 40.