1 Square Phillips: 27 penthouses pour les très fortunés

L’ensemble immobilier 1 Square Phillips, dont la plus haute tour comptera 61 étages, disposera de 24 penthouses et de trois super-penthouses pour les gens très fortunés.

Les acheteurs de ces très grandes unités disposeront d’aires de vie allant jusqu’à 3500 pieds carrés, a révélé vendredi le promoteur, Groupe Brivia, à quelques heures de l’ouverture du bureau des ventes de cet important projet, estimé à 1 milliard $.

Les prix des penthouses et des super-penthouses n’ont pas été dévoilés, mais ils seront assurément offerts au coût de plusieurs millions de dollars chacun.

PHOTO COURTOISIE

Le 1 Square Phillips, qui se bat pour le titre de futur plus haut édifice résidentiel de la métropole avec le projet Maestria, qui sera son voisin, disposera de 498 unités dans sa première phase, haute de 232,5 mètres au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Le prix planché a été fixé sous les 400 000 $ pour des pieds à terre faisant 372 pieds carrés.

Jusqu’ici, 60 % des quelque 500 condos de la première phase ont été réservés ou vendus. Les travaux d’excavation du site doivent se mettre en branle en mai 2020 en vue d’une livraison en 2024.

PHOTO COURTOISIE

Pour se distinguer, le promoteur du 1 Square Phillips s’appuiera sur un jardin extérieur de 4100 pieds carrés, situé au 50e étage et conçu par l’architecte paysager Claude Cormier. Au même niveau, on retrouvera aussi un «Sky Lounge» de 5700 pieds carrés proposant entre autres un bar à whisky, une salle de jeux et une salle de conférence. La vaste terrasse sera munie de murs en vitre pour laisser les occupants jouir de vues panoramiques.

M. Cormier va signer l'ensemble du développement paysager du projet, qui disposera d’une entrée signature chauffée. La cour intérieure, par exemple, sera faite de jardins d’ombres composés de bonsaïs format géant, un clin d’œil aux origines chinoises du président de Groupe Brivia, Kheng Ly, et au côté multiculturel de Montréal.

PHOTO COURTOISIE

Le 1 Square Phillips, signé par MSDL Architectes, disposera à terme de trois tours de hauteurs différentes devant abriter plus ou moins 1100 personnes, en plein cœur du centre-ville. Les hauteurs des deux autres tours, moins imposantes que la phase 1 de 61 étages, seront connues incessamment.

«Nous avons conçu le 1 Square Phillips afin qu’il s’intègre parfaitement au tissu urbain. Composé de trois grands volumes de différentes hauteurs, il s’harmonisera à la ville avec raffinement», a dit pour sa part Anik Shooner, architecte associée principale de MSDL Architectes.

Commodités

En plus des commodités habituelles, le 1 Square Phillips misera sur un parc canin et une station de toilettage pour animaux de compagnie, un terrain de basketball, un espace santé de 12 000 pieds carrés avec studio de yoga, piscine et spas, ainsi qu’une zone d’accueil réfrigéré pour la livraison de repas

PHOTO COURTOISIE

Le Groupe Brivia a réalisé les deux tours jumelles YUL et s’affaire en parallèle à construire l’ensemble immobilier QuinzeCent, sur le boulevard René-Lévesque Ouest.