GALARNEAU, Gaétan



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 novembre 2019 à l'âge de 72 ans, est décédé M. Gaétan Galarneau, époux de dame Thérèse Roy. Il était le fils de feu Mme Cécile Briand et de feu M. Paul-Émile Galarneau. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (David), Danny (Sarah) et Sylvain; ainsi que ses petits-enfants: Alyssa, Audrey-Ann, Edie et Félix; sa mère adoptive, Mme Bertrande Brillant, ses frères et sœurs: Jean-Yves, Donald (Diane Thibaudeau), Ghislain (Lise Larose), Nicole (Jacques Levesque), Lily (Florent Joly), Line (Serge Fiset) et Yvon; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Roy, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 12h à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Cancer de La Prostate PROCURE (1320, boul. Graham, bureau 110, Ville Mont-Royal, QC H3P 3C8 514 341-4445.