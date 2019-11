Cinq suggestions pour comprendre un vin corsé

Ce 100 % tempranillo se révèle un intéressant compromis entre le rioja traditionnel sur un profil boisé et le rioja plus moderne axé sur le fruit. Élevé en barriques neuves de chêne français pendant 14 mois, suivi d’un affinage d’un an en bouteille, le vin offre des parfums aguicheurs de cerise noire, de framboise, d’épices et de vanille. En bouche, on sent un fruité nourri porté par des tanins charnus. Finale agréable présentant un mélange de fruits et de puissance. Une belle introduction aux vins de cette région toujours aussi populaire au Québec.