Coupe Vanier : 20 ans après...

27 novembre 1999. Cette date restera marquée à tout jamais dans le cœur des joueurs de football du Rouge et Or de l’époque. C’est celle de la toute première Coupe Vanier remportée par une équipe de football universitaire francophone. Le journaliste Stéphane Turcot a remonté le fil des événements qui ont mené à cette victoire décisive, notamment les deux matchs qui ont mené l’équipe en finale, et a rencontré des joueurs et des entraîneurs qui ont vécu ce match historique à Toronto. Replongez dans l’ambiance qui régnait dans les gradins et revivez les faits saillants de ces matchs décisifs en voyant son reportage samedi.

D’hier à aujourd’hui : un parcours jalonné de succès

Vingt ans plus tard, c’est ici, à Québec, que la Coupe Vanier sera disputée, le 23 novembre à 13 h. D’ici là, le Rouge et Or doit remporter la finale RSEQ de demain contre les Carabins puis la Coupe Uteck, le 16 novembre, toujours au PEPS de l’Université Laval.