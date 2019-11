Dans l’univers sauvage du Piz Badile

En dressant sa liste de montagnes à braver pour son audacieux projet de 55 montagnes en 55 mois, l’alpiniste François-Guy Thivierge voulait s’assurer d’attaquer des endroits plus isolés, moins prisés des masses. Le deuxième sommet qu’il a rejoint, celui du Piz Badile, dans les Alpes suisses, correspond à cet idéal.

Après avoir procédé avec succès à l’ascension du mont Aiguille, en France, c’est en Suisse que l’infatigable grimpeur s’est dirigé, en compagnie de ses compères Jean-François Girard et Serge Angellucci.

Même qu’il y a deux ans, une masse rocheuse de quatre millions de mètres cubes s’est détachée de la paroi nord du Piz Badile pour former des coulées composées de boue, de roches et de glace, qui ont sérieusement endommagé le village. Huit randonneurs avaient également été portés disparus.

C’est justement cette même paroi, à cheval entre la Suisse et l’Italie, que Thivierge et sa bande ont investie, pendant trois jours.

« Avec le risque d’éboulis très présent, c’est comme si au départ on marchait sur des œufs. Une fois au sommet, c’est un pic rocheux très pointu et il ne faut surtout pas qu’un orage frappe. Finalement, tout s’est bien passé, la nature a collaboré », a souri l’alpiniste de renom.

L’une des particularités de la montagne est qu’elle présente une imposante ascension d’environ 1000 m, avec dénivelé de 750 m. Vu l’ampleur du défi devant eux, c’est en simultané que Thivierge et Girard ont choisi d’entreprendre cette vertigineuse portion d’escalade.

« On a choisi cette méthode, même si c’est plus dangereux et qu’il faut être parfaitement coordonné ensemble, parce que ça nous a permis de sauver beaucoup de temps.