Duo de douceurs

Le café matinal, le thé d’après-midi et toute autre boisson chaude mettant un baume sur les froides journées d’automne réconfortent davantage lorsqu’elles contiennent une petite douceur, comme de la crème ou du sucre.

Style antique

Mini sucrier et mini crémier en porcelaine fine « New Country Roses » par Royal Albert, vendus dans une jolie boîte parfaite pour offrir en cadeau. De style antique et raffiné, n’attendez pas à la fin du repas pour les exposer au centre de la table !

linenchest.com > 55,95 $

Au chalet

Avec leur forme ronde rappelant une boule de neige, leurs motifs les enveloppant comme dans une couverture ou un bas de laine et la touche de bois qui les réchauffe, ce crémier et ce sucrier donnent envie d’aller au chalet.

linenchest.com > 15,95 $

Duo inoxydable

Ensemble de cinq pièces en acier inoxydable, qui comprend un plateau ovale sur lequel le sucrier (avec couvercle et cuillère) et le pot à lait sont placés de façon sécuritaire, facilitant le service. Ils s’harmoniseront à merveille avec votre cafetière ou votre bouilloire en inox.

linenchest.com > 29,95 $

En grès

Ce duo de sucrier et crémier Botra en grès, fabriqué au Vietnam, dévoile ses contrastes avec simplicité. Un intérieur lisse et blanc, puis un extérieur mat, noir ou terra-cotta, ajoutant un peu de douceur et de pureté à l’heure du thé !

eq3.com > 9,99 $ chacun

Sur un plateau

Toujours prêt pour l’heure du thé ou du café, cet ensemble de sucrier et crémier en céramique de style bistro est servi sur un plateau ! Décoré de cuir et de bordures argentées, il s’invite sur toutes les tables, surtout près d’une montagne de petits desserts.

wayfair.ca > 66,99 $