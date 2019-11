HACHEZ, Ghislain



Est décédé à l'Hôpital Général de Québec le 19 octobre 2019 à l'âge de 76 ans, M. Ghislain Hachez. Il était le fils de feu Monsieur Hector Hachez et feu dame Clémence Bouchard et demeurait à Québec autrefois de Colombier. M. Hachez laisse dans le deuil ses enfants: feu Christian et Pascal; ses frères et sœurs: feu Yvon, Lina (Jocelyn Gagnon), Réjean (Rosette Tremblay), Guy (Louise Huneault), Bruno (Roseline Lespérance); ainsi que des tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Selon ses volontés, M. Hachez ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléances, en présence de l'urne cinéraire, aule vendredi 8 novembre de 19 h à 22 h. Le samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 13 h.suivi de l'inhumation au cimetière local. Un merci spécial au personnel de l'unité 2000 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués à notre frère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Parkinson Québec. https://www.jedonneenligne.org/parkinsonquebec/DIM/La direction des funérailles a été confiée à la