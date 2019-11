Ellis opéré et présence probable de Lafrenière contre les Olympiques

RIMOUSKI - L’Océanic de Rimouski devra se passer de son gardien de but numéro un, Colten Ellis, pour une période de quatre à six semaines, tandis que son capitaine, Alexis Lafrenière, représente un cas probable mais toujours incertain pour le match de ce vendredi face aux Olympiques de Gatineau.

Ellis a été opéré cette semaine pour guérir une vieille blessure qu’il traînait depuis quelques années. «Ça ne l’empêchait pas de jouer, mais, là, un kyste est sorti et il a fallu opérer», indique le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil. Victorieux à son baptême dans la LHJMQ à Charlottetown, le 1er novembre dernier, Jonathan Labrie sera rappelé de son équipe junior AAA de Montmagny (Côte-du-Sud) pour le programme double de la fin de semaine face aux Olympiques. «Raphaël Audet sera le partant vendredi et on verra ensuite pour le match de samedi», a indiqué M. Beausoleil au sortir de l’entraînement matinal de jeudi.

Pendant l’absence d'Ellis, l’Océanic prévoit aussi faire appel à son choix de quatrième ronde au dernier repêchage, Thomas Couture, des Chevaliers de Lévis midget AAA. «On devrait voir les deux pour des raisons d’étude. Ça va nous permettre de les voir à l’œuvre. Couture est l’un des meilleurs gardiens midget AAA», a précisé l’entraîneur.

Pas de suspension pour Lafrenière

Alexis Lafrenière ne sera pas suspendu pour le coup à la tête qui lui a valu un cinq minutes et une inconduite de partie à Charlottetown, lors du dernier match de l’équipe. Sa présence vendredi n’est toutefois pas assurée, en raison de la blessure qui lui a fait rater les matchs de cette semaine contre les Russes. Il portait un chandail bleu poudre à l’entraînement de jeudi, afin d’éviter les contacts. « Sa présence est probable à la lumière de ce qu’on a vu à l’entraînement, mais on sera fixés demain matin [vendredi]», a précisé M. Beausoleil. Le Tchèque Adam Raska est aussi un cas douteux, en raison d’un virus.

Parlant de la formation russe, Dmitri Zavgorodnyi a attiré les regards. «Il a été le meilleur joueur de la série avec Mercer [Dawson]. On lui a donné congé aujourd’hui. Il sera de l’entraînement vendredi», a mentionné celui qui s’attend à voir son numéro 89 représenter son pays au Championnat du monde junior.

L’Océanic sera aussi privé de son attaquant recrue Zachary Bolduc, qui participe au Défi mondial des moins de 17 ans en Alberta.