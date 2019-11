En hausse au Québec: le taux de chômage stable au pays en octobre

Le taux de chômage est demeuré stable en octobre au Canada, à 5,5 %, alors qu’au Québec il a augmenté de 0,2 % pour atteindre 5,0 %.

C’est principalement une baisse dans le secteur de la construction qui explique la hausse du taux de chômage dans la Belle Province le mois dernier, une situation similaire à celle observée en Ontario.

«L'emploi dans le secteur des «autres services» a diminué de 18 000, et l'essentiel de cette baisse a eu lieu au Québec et en Alberta, a précisé Statistique Canada, vendredi, au moment de dévoiler les plus récents chiffres de son Enquête sur la population active au pays.