Encore Cole Caufield

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield continue d’attirer les regards par son excellence sur la glace et il a d’ailleurs été nommé la recrue du mois d’octobre dans la NCAA, vendredi.

Le choix de tour initial, le 15e au total, du Tricolore au plus récent repêchage a dominé les joueurs de première année du circuit universitaire américain avec une moyenne de 1,14 but par match. Ayant récolté huit filets et deux mentions d’aide pour 10 points en sept affrontements, le porte-couleurs des Badgers de l’Université Wisconsin a touché la cible trois fois en avantage numérique, en plus de décocher 31 tirs.

Caufield a notamment marqué deux fois lors de chacune de ses trois premières sorties, ce qu’aucun patineur des Badgers n’avait réalisé au cours des 38 dernières campagnes. Les siens ont gagné quatre de leurs sept duels en octobre.