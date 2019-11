Encouragez Lauberivière

Vous avez probablement reçu dans votre boîte aux lettres ou boîte postale une enveloppe identifiée avec le mot Vie. C’est que la Fondation de Lauberivière a besoin de vous et de vos dons en argent pour sa Grande campagne annuelle de financement sous la présidence d’honneur de Desjardins Caisse de Québec.

Jusqu’au 31 janvier 2020, l’objectif de la Fondation est d’amasser 900 000 $, afin de « rallumer des vies ». Lauberivière a mis en place un grand nombre de services, qui sont devenus, au fil du temps, des références dans le domaine de la lutte à la pauvreté. En 2018 seulement, Lauberivière a offert près de 150 000 repas à sa Soupe populaire, près de 20 000 nuitées d’hébergement (hommes et femmes), près de 4000 admissions au secteur de dégrisement, et près de 800 personnes ont été aidées par la Fiducie. Vous pouvez aussi donner en ligne à : lauberiviere.org, ou par téléphone : 418 692-4248.

Bidon Rempli a 1 an

Photo courtoisie

L’épicerie zéro déchet Le Bidon Rempli, située dans le Vieux-Lévis (5731, rue Saint-Louis, local 100), a célébré son 1er anniversaire le 1er novembre dernier en compagnie de clients et de partenaires. Ann-Sophie Lemieux, fondatrice et propriétaire, en a profité pour faire le bilan de cette première année en précisant l’impact environnemental positif de l’épicerie lévisienne. Depuis son ouverture en 2018, Bidon Rempli a permis d’éviter l’emballage de 25 000 kg d’aliments, de produits corporels et d’entretien ménager grâce à l’engagement de centaines de clients ayant choisi de consommer autrement. Le Bidon Rempli encourage les producteurs locaux ainsi que la culture biologique pour réduire notre empreinte environnementale. Sur la photo, l’équipe de Bidon Rempli de Lévis. De gauche à droite, à l’arrière : Christopher Fournier, Simon Tremblay. À l’avant : Ann-Sophie Lemieux (fondatrice et propriétaire), Annie Monfet et Mariane Fradet.

1er anniversaire de Divines

Photo courtoisie

Vénus Lasprilla (photo), fondatrice et designer de Divines, a célébré récemment le 1er anniversaire de son entreprise de vêtements sur mesure pour femmes située sur le chemin des Quatre-Bourgeois à Sainte-Foy. Originaire de Bogota, en Colombie, et établie au Québec avec sa famille depuis à peine 5 ans, la jeune femme d’affaires de 31 ans possède une formation en design de mode et cumule plus de 10 ans d’expérience acquise dans les domaines du design, de la confection et de la commercialisation du vêtement féminin. Mme Lasprilla est copropriétaire de l’entreprise avec son conjoint, Andrés Robles, mathématicien de profession, gestionnaire de Divines. Renseignements : divines.ca.

50 ans de coiffure

Photo courtoisie

Réjean Laplante (photo), coiffeur pour hommes, a célébré le 1er novembre ses 50 ans de coiffure. C’est en effet en 1969 que le sympathique Réjean ouvrait son Salon Réjean. Installé depuis longtemps dans l’édifice Complan du 2785 boulevard Laurier (voisin du Manoir Ronald McDonald), sa clientèle lui est très fidèle. Bravo.

Anniversaires

Photo courtoisie

Lise Watier (photo), fabricante de produits de beauté, 77 ans... Anne Dorval, comédienne (Les Parent) et actrice (Mommy), 59 ans... Bertrand Turmel, artiste peintre et promoteur du Symposium Plaines Couleurs des Plaines d’Abraham... Denys Durocher, LCS/ ventes et développement, 65 ans... François Bonnardel, député de Granby, ministre des Transports, Coalition avenir Québec, 52 ans... Bonnie Raitt, chanteuse américaine, 70 ans... Alain Delon, acteur français, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 novembre 2018. François Macerola (photo), 76 ans, gestionnaire d’institutions culturelles, président du CA du ComediHa! Fest-Québec et vice-président du conseil d’administration de l’Agence ComediHa !... 2015. Joseph Cure, 31 ans. acteur américain connu pour son rôle dans Miracle en 2004... 2014. Lise Fortier, 89 ans, médecin gynécologue québécoise... 2013. Jacques Siclier, 86 ans, journaliste et critique de cinéma français... 2006. Émile Boudreau, 90 ans, une des grandes figures syndicales du Québec.