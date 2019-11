Finale de la MLS: le Toronto FC considéré comme le négligé face aux Sounders

SEATTLE | Quand les séries éliminatoires de la MLS se sont amorcées, les preneurs aux livres ne donnaient pas cher de la peau du Toronto FC et pour l’équipe de la Ville-Reine, c’est tant mieux.

Il n’est donc pas surprenant que le TFC, 4e dans l’Est, soit considéré comme le négligé contre les Sounders de Seattle, 2e dans l’Ouest, pour la finale de la MLS qui sera disputée demain.

«On l’est depuis le début, j’ai vu toutes les statistiques nous donnant perdants, a rappelé Nicolas Benezet. Donnez-nous perdants encore, l’important ça sera de gagner.»

Il faut dire que les Torontois vivent bien avec l’étiquette de négligés puisqu’ils sont allés battre New York City FC et Atlanta United FC chez eux en demi-finale et en finale d’Association par la marque de 2 à 1 chaque fois.

Bon état d’esprit

Si les Torontois veulent à nouveau soulever le trophée Philipe F. Anschutz demain, ils vont devoir répéter le même genre de performances qu’ils ont livré à New York et à Atlanta.

«On doit être dans le même état d’esprit. New York était premier, c’était logique d’être les négligés.

«On a continué de la même façon à Atlanta où il y a peut-être eu un excès de confiance de leur part même si c’est toujours difficile d’aller gagner là-bas.»

Le gardien torontois, Quentin Westberg, a quant à lui laissé de côté les trois victoires depuis le début des séries, parlant d’un crescendo jusqu’à la finale.

«Dans ce format de séries, chaque match est une échéance et il faut rapidement oublier la victoire.

«Autant on est satisfaits de ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, autant le Graal reste le match de dimanche.»

Revirement

On peut dire que Toronto a opéré un revirement important en deuxième moiti de saison puisqu’à mi-chemin du calendrier régulier, les Reds étaient en dehors du portrait des séries.

Depuis le 3 août, présente une fiche de 10-1-6, toutes compétitions confondues. C’est drôlement impressionnant et Nicolas Benezet estime que le mérite revient essentiellement à l’entraîneur-chef, Greg Vanney.

«Le coach a réussi à trouver une équipe qui est capable de faire la différence à chaque match et je ne parle pas que de onze joueurs, je parle des 18 joueurs habillés.

«Je crois que ce n’est pas un hasard si on est ici, c’est en partie grâce à lui.»