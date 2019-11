Juste partage d’un héritage!

Je suis l’aîné d’une famille de deux enfants. Ma sœur et moi étions aux études quand nos parents se sont séparés. Quand notre père est décédé quelques années après, il nous a laissé à chacun un montant d’argent minime, mais similaire.

Mon travail me procure une aisance financière, ce qui est loin d’être le cas de ma sœur. À la suite d’une chute l’an dernier, ma mère a dû être opérée à la hanche et sa réadaptation ne s’est pas bien déroulée. Confrontés à l’impossibilité qu’elle avait désormais de tenir maison, on a décidé, avec son accord, de l’installer dans une résidence privée où tous les services sont offerts. C’était mieux pour elle et ça nous rassurait ma sœur et moi.

Lors de la dernière visite que ma femme et moi lui avons faite, alors qu’on parlait de choses et d’autres, je lui ai demandé si tous ses papiers étaient en règle dans le cas où il lui arriverait quelque chose. Elle m’a alors montré où son testament et son mandat étaient rangés. Et sur un ton monocorde, mais décidé, elle a ajouté : « Et tu ne te surprendras pas, vu que tu gagnes super bien ta vie et que ta sœur tire le diable par la queue, que je lui laisse à elle les biens qu’il me reste. »

Ça nous a tellement pris de court, ma femme et moi, qu’on est restés sans voix. Au retour dans la voiture, le sujet est revenu sur le tapis, et ma femme a exprimé son malaise devant l’injustice que créait ma mère par la teneur de son testament. J’étais tellement d’accord avec elle que ça m’a mis dans une colère froide. Je n’ai plus rappelé ma mère depuis. Vous qui semblez être pour un partage équitable des biens entre membres d’une même famille, que feriez-vous à ma place ? Ma femme propose qu’on lui fasse savoir clairement qu’elle se prépare à faire une grosse injustice, et que le sachant d’avance, on pourrait couper toute relation avec elle. Mais j’hésite­­­ à aller aussi loin.

Anonyme