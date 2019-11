La Parade des jouets de Québec fête sa majorité

La traditionnelle Parade des jouets de Québec prendra son envol pour une 18e année dès 15 h, samedi, dans les rues des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Limoilou.

Les 12 chars allégoriques, dont près des deux tiers ont été revampés, les fanfares et les mascottes circuleront sur plus de trois kilomètres dans la capitale provinciale sur le thème des contes de Noël.

Suivant le même trajet que l’an dernier, ils partiront au coin des rues Simon-Napoléon-Parent et Chênevert, et descendront Elzéar-Bédard avant d’emprunter la rue Saint-Vallier. Le cortège se dirigera ensuite sur Saint-Joseph jusqu’à la rue du Pont, puis la 3e avenue. Il terminera finalement son parcours au coin de la 11e rue vers 17 h 45.

Rappelons que ce sera l’occasion pour les familles d’offrir des jouets neufs et usagés à la Société Saint-Vincent-de-Paul et à la Joujouthèque de Québec, qui recueilleront les dons pour les plus démunis.