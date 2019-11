La spécialité de Geneviève O’Gleman

L’après Famille futée sent très bon pour Geneviève O’Gleman. Avec sa nouvelle collection aux Éditions de l’Homme, la nutritionniste a décidé de tout faire pour anéantir ce qu’elle appelle « les repas-corvées » en concoctant des mets qu’elle veut « inspirants » et « légers ».

Cet été, la dynamique maman a offert de réjouissantes idées pour les midis avec son livre intitulé Les lunchs. L’automne bien installé, elle s’attaque maintenant aux Soupers rapides.

« La cuisine rapide, c’est ma spécialité, c’est ce que je fais depuis le début de ma carrière, dit d’emblée Geneviève O’Gleman. J’ai toujours cuisiné rapidement, j’ai toujours eu ce désir de simplifier la cuisine et le souper. Ça offre beaucoup d’avantages parce qu’on est souvent pressés, épuisés et on a faim. » Photo Maude Chauvin

Santé et réalité

En lançant ce nouvel ouvrage, elle souhaite donner un peu d’oxygène à tous ces gens préoccupés et dépassés par le rythme effréné des journées. Mais pas question de prendre des raccourcis quand il s’agit de bien s’alimenter. « Je suis nutritionniste, alors tout est santé dans mon livre, de la première à la dernière page. Pour moi, c’était non négociable », assure-t-elle.

Afin que les gens suivent ses conseils, Geneviève O’Gleman sait pertinemment que ces derniers doivent être collés à la réalité. « Pour qu’une bonne habitude demeure, il faut qu’elle s’intègre bien dans notre quotidien. C’est à ça que je pensais pour chacune des recettes avant qu’elles se retrouvent dans le livre. Est-ce que c’est réaliste un soir de semaine ? Est-ce que cette recette va vraiment bien coller à notre mode de vie effréné ? Si j’avais un doute, elle ne se retrouvait pas dans ce livre. »

Pizza « sur le go »

Alors oui, il est possible de manger une pizza faite maison sans que ce soit le week-end. « C’est une pizza de soir de semaine que je propose. On peut vraiment se permettre d’acheter une pâte toute faite et la garnir en mode “sur le go”. On prend les légumes qu’on a, on met un restant de poulet, du fromage feta, des olives et on a une belle pizza “tripante”. Un autre soir, on change, parce que le contenu de notre frigo n’est plus le même. On met d’autres légumes, des crevettes surgelées, un fromage de chèvre et des épinards... »

Geneviève O’Gleman sait ce qui constitue un souper rapide parfait. Encore là, c’est tout simple. « Peu d’ingrédients et peu d’étapes, répond-elle. On est dans l’économie d’énergie à tous les points de vue. Parce qu’on procède avec ce qu’on a dans le frigo, on n’a pas besoin de faire un détour à l’épicerie. »

L’heure du dessert...

Elle propose aussi plusieurs desserts pour venir à bout d’un horaire chargé. Ses biscuits à la poêle qui grillent ou sa compote aux bleuets qui mijote pendant qu’on mange sont des idées très astucieuses à préparer en même temps que le repas du soir.

S’il faut rouler en quatrième vitesse, elle a aussi de succulents desserts express, comme ses parfaits façon « banana split », tropical au tapioca ou façon tarte aux pommes.

♦ Le livre Soupers rapides est en vente. Geneviève O’Gleman a plusieurs autres ouvrages de cuisine en chantier.

Indispensable... comme la petite robe noire

Il suffit simplement de choisir une suggestion de la colonne des produits céréaliers et féculents et une autre de la liste des légumes avant de placer le combo avec une protéine.

Chez la nutritionniste, s’il y a une protéine indispensable, facile à apprêter et pleine de possibilités, c’est bien la poitrine de poulet grillé. « C’est comme la fameuse petite robe noire dans la garde-robe : selon la façon dont on l’accessoirise, on peut la mettre et la remettre et la remettre... », image-t-elle.

La servir poêlée aux légumes, avec de petites pâtes cajuns, des patates écrasées et une salade de chou est un exemple de repas qu’elle aime servir.

Multiples déclinaisons

Une autre idée toute simple de Geneviève O’Gleman est de transformer la viande hachée afin de la présenter sous des aspects différents et savoureux, sans toutefois se donner du fil à retordre dans la cuisine.

Parmi ses nouvelles recettes, elle propose donc boulettes, burgers et salade avec viande hachée. « Je suis partie avec les aliments que les gens ont habituellement à la maison, que ce soit dans le garde-manger, le frigo ou le congélateur. La plupart des gens ont ou devraient avoir du porc haché ou une viande hachée dans le congélateur, des pâtes dans le garde-manger, des œufs... »

Oui aux aliments congelés

Besoin d’un autre coup de pouce pour réduire le temps de préparation d’un souper ? Tournez-vous vers les aliments au congélateur. « Il faut distinguer aliments surgelés et repas surgelés, rappelle la nutritionniste. Ce que j’aime utiliser, ce sont les aliments de base : les légumes surgelés, les fruits surgelés ou une protéine achetée fraîche, qu’on aurait décidé de congeler. C’est pratique. »

Le maïs et les petits pois surgelés peuvent aussi être appelés à la rescousse « quand le frigo a besoin d’un peu d’aide », dit-elle.

Chakchouka

Photo Maude Chauvin

Salade de légumes et couscous

Photo Maude Chauvin

Biscuit à la poêle

Photo Maude Chauvin

Quesadillas vide-frigo

Photo Maude Chauvin

Burger à la truite grillée

Photo Maude Chauvin

