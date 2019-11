Le Lightning sort vainqueur en Suède

Le Lightning de Tampa Bay n’a pas semblé dépaysé en Suède et a gagné le premier match de sa série aller-retour face aux Sabres de Buffalo par la marque de 3 à 2, vendredi, au Ericsson Globe Arena de Stockholm.

Ce duel, présenté dans le cadre de la Série globale 2019 de la Ligue nationale de hockey (LNH), était le premier depuis 2017 dans le pays scandinave.

Nikita Kucherov a ouvert la marque à la troisième minute du premier engagement, imité en fin de période par Alex Killorn. Sur le but de ce dernier, le défenseur Victor Hedman, grand favori de la foule, a obtenu une mention d’aide. Hedman, natif de Ornskoldsvik, une ville située à environ six heures de route de Stockholm, a passé pas moins de 25 min 47 s sur la glace, devant famille et amis.

L’autre but des «Bolts» est venu de la palette du Québécois Yanni Gourde.

Sam Reinhart a été le seul à répliquer du côté des Sabres: d’abord grâce à une déviation d’une frappe de Ramus Ristolainen, puis à l'aide d’un tir précis dans le haut du filet d’Andrei Vasilevskiy. Les Sabres ont toutefois subi un quatrième revers consécutif.

Les deux clubs croiseront le fer à nouveau, samedi, encore une fois à Stockholm.

