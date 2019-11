Les gros écrans dans les voitures, ça suffit!

Les gros écrans tactiles dans les véhicules sont rendus monnaie courante. D’un format toujours de plus en plus grand, ils peuvent facilement devenir une distraction pour les automobilistes.

À LIRE AUSSI: Si on devait acheter un char neuf...

À LIRE AUSSI: Les voitures les plus laides de tous les temps

Dans cet épisode du balado Podcast de chars diffusé sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer font le point sur la situation actuelle des systèmes d’infodivertissement. En plus de souligner la contradiction entre l’interdiction du cellulaire au volant et l’utilisation acceptée et encouragée de l’écran tactile central, les deux animateurs présentent les systèmes d’infodivertissement qu’ils jugent les plus intuitifs.