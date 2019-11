Les Red Wings surprennent les Bruins

Les Red Wings de Detroit, qui traînent dans les bas-fonds du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH), ont vaincu les Bruins de Boston, qui se trouvent dans le haut du classement général, par la marque de 4 à 2, vendredi, dans le Michigan.

Nouvellement acquis des Blues de Saint-Louis contre Jacob de la Rose, Robby Fabbri n’a pas tardé avant de se faire apprécier par ses nouveaux coéquipiers à Detroit. Le nouveau venu a inscrit deux buts, dont le filet gagnant.

Dylan Larkin et Anthony Mantha ont été les deux autres marqueurs de l'équipe locale. Le Québécois Jonathan Bernier a pour sa part repoussé 26 tirs devant le filet des «Wings». Le gardien de but a également récolté des mentions d’aide sur le premier et le dernier but de son équipe.

David Krejci et Torey Krug, en avantage numérique, ont assuré la réplique pour les visiteurs. Dans la défaite, Tuukka Rask a alloué trois buts sur 31 lancers.

Les Jets marquent quatre fois sans réplique

À Winnipeg, les Jets ont vaincu une autre équipe de l’Ouest canadien, les Canucks de Vancouver, par la marque de 4 à 1.

Après avoir concédé le premier but du match en deuxième période, les Jets ont inscrit quatre filets consécutifs. Jack Roslovic en avantage numérique, Mark Scheifele, Kyle Connor et Adam Lowry en ont été les auteurs.

Connor Hellebuyck a repoussé 32 des 33 tirs dirigés vers lui pour signer son sixième gain de la saison.