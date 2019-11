Notre-Dame-de-Paris, de retour au Grand théâtre

La magistrale comédie musicale signée par Luc Plamondon et Richard Cocciante, d’après l’œuvre de Victor Hugo revient à Québec l’an prochain, après une tournée 20e anniversaire qui a conquis 106 900 spectateurs. Une occasion inespérée de [re]plonger dans l’univers d’Esmeralda (Hiba Tawaji), de Fleur de Lys, incarnée par Emma Lépine, qui s’est démarquée à La Voix, en 2018, et de Quasimodo, toujours interprété par Angelo Del Vecchio.

Voyez le reportage de Marie-Christine. En entrevue, ils ont entre autres parlé de la longue histoire d’amour, qui se poursuit entre le public et cette production et de la façon dont ils voient leur personnage. Ils ont également parlé des valeurs et des thèmes qui dominent dans cette œuvre et qui demeurent universels et toujours d’actualité.

Du 27 août au 2 septembre 2020 au Grand théâtre de Québec. Billets et informations : grandtheatre.qc.ca