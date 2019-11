Ouverture du Sports Experts de Lévis

Le 6 novembre dernier, le Groupe Boucher Sports a ouvert un nouveau magasin Sports Experts au Galeries Chagnon, à Lévis. Établi dans les espaces laissés vides par la fermeture de Sears, il occupe plus de 50 000 pieds carrés et regroupe sous une même enseigne les bannières Sports Experts, Atmosphère et Entrepôt du Hockey. Il devient ainsi le plus grand Sports Experts de l’est du Québec. L’ouverture de ce magasin a nécessité des investissements de plus de 5 M$ de la part de Groupe Boucher Sports et a entraîné la création de plus de 60 nouveaux emplois.

Photo courtoisie

« Ça fait des années que le magasin de Lévis connaît du succès, a rappelé M. Martin Boucher, président-directeur du Groupe. En fait, ce n’est pas le fruit de plusieurs mois de travaux, mais bien le résultat de plus de 30 années de présence ici, aux Galeries Chagnon. Il s’agit du cinquième agrandissement. C’est un peu aussi une façon de remercier notre clientèle fidèle, en lui proposant un magasin nouvelle génération, totalement repensé et innovateur, d’une superficie presque trois fois plus grand. »

Un magasin nouvelle génération

Les fidèles du magasin peuvent y découvrir une ambiance et un décor totalement revus. Le nouveau magasin mise en outre sur une expérience client renouvelée et une offre de produits exceptionnelle. Plusieurs nouveautés sont offertes : une salle de formation pour les clients, un espace-conseils, un service de magasinage sur rendez-vous, de même qu’un espace-café.