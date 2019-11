Parade des jouets iA Groupe financier

C’est demain, dès 15 h, au coin des rues Simon Napoléon-Parent et Chênevert, que la 18e Parade des jouets donnera le coup d’envoi aux festivités entourant Noël. Quatre nouveaux chars allégoriques en mettront plein la vue alors que plus de 450 figurants, musiciens et personnages costumés déambuleront dans les rues de la ville. Dès le lendemain, les activités se poursuivront à la Place Jean-Béliveau où les familles auront droit à une programmation variée : visite des chars allégoriques, jeux d’énigmes concoctés par Défi-Évasion, spectacles, jeux gonflables, maquillages et foodtrucks.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Rappelons que l’événement est aussi un moment pour réaliser un geste de générosité en offrant vos jouets usagés. La Société de Saint-Vincent-de-Paul et La Joujouthèque Basse-Ville seront sur place pour les recueillir, puis les rafraîchiront pour les redistribuer aux enfants de familles dans le besoin. Cette année encore l’animatrice Julie Houle a accepté d’agir comme porte-parole de l’événement. Marie-Christine l’a rencontrée. Elle a également vu de près les artisans qui sont à pied d’œuvre pour mettre la touche finale aux chars allégoriques. Entrez dans les coulisses de l’événement en voyage le reportage demain, à l’émission. Information : paradedesjouets.ca