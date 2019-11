Pour vos grilled cheese gourmands

Le plus difficile, lorsqu’on fait un caramel, c’est de le réussir. Pas trop cuit, mais juste assez. Encore faut-il avoir la bonne recette... Pâtissière de formation, Kim Houle-Ayotte fait fureur partout où elle passe avec ses divers caramels. Une vraie recette gagnante.

Crémeux et généreux en bouche, le caramel à la fleur de sel trouvera bien des amateurs dans votre maisonnée pour tartiner du pain, garnir un dessert ou le manger directement à la cuillère (dans mon cas, c’est arrivé plus d’une fois !). Attention : vous ne pourrez plus vous en passer tellement ça goûte le ciel.