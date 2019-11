Power réinvestit dans le pétrole

En septembre, une entreprise codétenue par Power, le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), s’est discrètement engagée à investir 100 millions d’euros (146 millions de dollars) dans Cepsa, une entreprise de production de gaz et de pétrole, de raffinage ainsi que de pétrochimie.

L’entreprise compte des installations dans une vingtaine de pays, dont l’Espagne, l’Algérie, le Portugal et la Colombie. Elle exploite à Bécancour, près de Trois-Rivières, une usine pétrochimique qui emploie une soixantaine de personnes.

« C’est un investissement plus opportuniste, avec un horizon d’investissement tout à fait différent » de celui de Total, un titre que le Groupe Bruxelles Lambert a détenu pendant plus de 20 ans, a précisé M. Likin.

PETA accuse Parques de maltraiter des orques en les gardant en captivité à son Seaquarium de Miami et à son Marineland d’Antibes, en France.

Au siège social de Power Corporation, à Montréal, on n’a pas voulu faire de commentaires à ce sujet.

Il y a un an, les résultats de Power avaient pâti de la cession de La Presse, qui a coûté 54 millions $ à l’entreprise, et de restructurations au sein de ses filiales Great-West (assurance) et IGM (placements).