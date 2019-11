Quand Legault réclamait un «DPB»

Il y a un an, François Legault déclarait même : « Je ne suis pas certain qu’il y ait un surplus de 3 milliards $ » !

Et ce n’est pas près de finir. Dans la mise à jour de jeudi, le ministre des Finances, Éric Girard, prévoit un surplus de 1,4 milliard $. Pourtant, au 31 juillet, le rapport mensuel des opérations financières indiquait déjà un excédent de 1,223 milliard $. Et il reste huit mois au présent exercice financier !

Mais face aux prévisions systématiquement erronées quant aux surplus, on comprend qu’entre deux scrutins, on aurait besoin d’un regard objectif sur le trésor public.

À une question sur les mises à jour économiques, il répondait : « C’est comme si ce n’était plus possible d’avoir le portrait exact des finances publiques. » Il fallait donc confier la tâche, insistaient les deux comptables Legault et Dubé, à une personne « non partisane » nommée par l’Assemblée nationale.