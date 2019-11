Québec apparaît dans un Top 50 des plus belles villes du monde

Déjà reconnue à l’international pour son charme «européen» unique en Amérique, la Vieille Capitale se retrouve cette fois dans le Top 50 des plus belles villes du monde, selon le site de réservation en ligne Flight Network.

La Ville de Québec apparaît au 23e rang d’un palmarès construit à partir des observations de plus de 1000 voyageurs professionnels, blogueurs et agents de voyages venant de partout sur la planète. Ce palmarès, publié récemment, est dominé par les villes de Paris, New York, Venise, Londres et Vancouver. Une seule autre ville canadienne s’y retrouve, soit Toronto, au 21e échelon.

Flight Network se décrit comme étant «la plus grande entreprise de voyages en ligne au Canada». Le texte sur la Ville de Québec, qui accompagne le palmarès, est très élogieux, même s’il contient quelques erreurs factuelles; Québec ne se situe évidemment pas dans la province la plus à l’est du pays. Et l’automne, malgré ce qu’on peut lire, n’est pas la saison des sucres.

Le Château et la poutine

Au-delà de ces accrocs, l’auteur qui encense la Vieille Capitale met en relief les rues en pierre et les boutiques du Vieux-Québec, l’incontournable Château Frontenac qu’on ne se lasse pas de photographier de jour comme de nuit, puis la traditionnelle poutine, une «ingénieuse» combinaison de frites, sauce et fromage en grains.

Ironiquement, Québec n’aurait même pas dû se retrouver dans ce palmarès puisque les juges qui y ont participé étaient invités à identifier les plus belles villes du monde d’au moins 1 million d’habitants et plus. Qu’à cela ne tienne, Québec brille aussi dans sa catégorie puisqu’elle a récemment hérité d’une autre distinction, celle du Condé Nast Traveler, en se classant au 3e rang des 10 meilleures petites villes du monde.

Classement des 50 plus belles villes (selon Flight Network)

1. Paris (France)

2. New York (États-Unis)

3. Venise (Italie)

4. Londres (Royaume-Uni)

5. Vancouver (Canada)

6. Barcelone (Espagne)

7. Cape Town (Afrique du Sud)

8. San Francisco (États-Unis)

9. Sydney (Australie)

10. Rome (Italie)

11. Singapour (Singapour)

12. Lisbonne (Portugal)

13. Amsterdam (Pays-Bas)

14. Prague (République Tchèque)

15. Rio de Janeiro (Brésil)

16. Budapest (Hongrie)

17. Istanbul (Turquie)

18. Tokyo (Japon)

19. Vienne (Autriche)

20. Buenos Aires (Argentine)

21. Toronto (Canada)

22. San Diego (États-Unis)

23. Québec (Canada)

24. Hong Kong (Hong Kong)

25. Chicago (États-Unis)

26. Bruges (Belgique)

27. Madrid (Espagne)

28. La Havane (Cuba)

29. Dubaï (Émirats arabes unis)

30. Jérusalem (Israël)

31. Édimbourg (Écosse)

32. Quito (Équateur)

33. Zurich (Suisse)

34. Cuzco (Pérou)

35. Saint-Pétersbourg (Russie)

36. Berlin (Allemagne)

37. Hanoï (Vietnam)

38. Queenstown (Nouvelle-Zélande)

39. San Miguel de Allende (Mexique)

40. Séoul (Corée du Sud)

41. Dubrovnik (Croatie)

42. San Sebastian (Espagne)

43. Bangkok (Thaïlande)

44. Carthagène (Colombie)

45. Dublin (Irlande)

46. Marrakech (Maroch)

47. Bergen (Norvège)

48. Jaipur (Inde)

49. Pékin (Chine)

50. Athènes (Grèce)