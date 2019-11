Le 23 octobre dernier, au Complexe Capitale Hélicoptère, se tenait la soirée-bénéfice Laisse ta marque. Plus de 250 convives étaient présents à l’événement. Cette soirée concoctée par 17 anciens de l’Académie Saint-Louis a permis d’amasser plus de 65 000 $ en soutien à la construction du Complexe sportif Desjardins, le deuxième plus grand gymnase de Québec. L’objectif des organisateurs était de léguer un héritage de taille à la relève sportive de Québec.

« En tant qu’ancienne étudiante, je suis très fière que chaque personne et chaque organisation qui ont soutenu l’événement aient pu laisser leur marque lors de cette soirée-bénéfice, a déclaré Mme Stéphanie Huot, directrice générale du Complexe Capitale Hélicoptère et diplômée de l’Académie Saint-Louis. Grâce à ce montant récolté, nous encourageons la relève sportive à s’épanouir tout en bénéficiant d’installations optimales avec le Complexe sportif Desjardins. »

Un parcours expérientiel axé sur la dégustation de divers produits était au menu. La soirée a également été marquée par la présence de l’animateur Pier-Yves Lord ainsi que celle des coprésidents d’honneur : Simon Gagné, ancien joueur de hockey professionnel, et Jean-Paul B. Lachapelle, directeur général de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec.

► Pour information : danslequipe.ca