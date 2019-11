HOUDE, Lisette



C'est avec tristesse que nous vous apprenons que le 19 octobre 2019, à St-Jean-de-Matha, autrefois de Lachenaie, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Lisette Houde, épouse de feu François Rousseau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Louis Corbin) et Clément (Liette Bourque); ses petits-enfants: Isabelle (Mathieu Lescadre), Mario (Martine Milot), Louis-Philippe, François (Cariane Joyce) et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Laurence, Nicolas, Ève, Améliane, Chloé, Anthony et Olivia; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs parents et amis.