Altidore jouera-t-il?

SEATTLE | Le Toronto FC est parvenu à traverser les séries éliminatoires sans la présence de son attaquant Jozy Altidore, blessé au quadriceps au dernier match de la saison, le mois dernier.En début de semaine, l’Américain de 30 ans a affirmé qu’il aurait besoin d’un miracle pour pouvoir être sur le terrain aujourd’hui.

Mais il semble que la situation ait évolué puisqu’il s’est entraîné relativement normalement lors des deux derniers jours et hier, il a tout fait pour ne pas répondre aux questions des médias au sujet de son état de santé.

«Je me suis bien senti sur le terrain et j’ai pu varier les exercices. C’est le dernier match et c’est le moment de pousser la machine.»

Greg Vanney a indiqué qu’il était encouragé parce qu’il a vu cette semaine et que sa décision sera prise quelques heures avant le match.

«Je crois que tout le monde a fait l’impossible pour que Jozy joue. Il se sentait bien vendredi et samedi, on va voir comment il va se sentir en se levant le matin du match.»

Pas partant

On peut facilement en déduire qu’il ne sera pas partant, mais on peut aussi présumer que personne dans le camp torontois ne veut trop en dire pour éviter de vendre la mèche aux Sounders.

Altidore n’est évidemment pas à 100% de ses capacités, mais en son absence, Alejandro Pozuelo a pris le relais, lui qui est davantage un milieu offensif. L’Espagnol a récolté deux buts et deux passes en trois matchs.

Dans le camp des Sounders, on se prépare pour affronter tous les scénarios.

«Nous nous préparons aux deux éventualités, a assuré l’entraîneur Brian Schmetzer. Je suis convaincu qu’Il sera impliqué dans le match d’une manière ou d’une autre, que ce soit comme partant ou comme substitut.

«Même s’il ne joue pas, ça reste une équipe dangereuse qui a été capable de gagner à l’étranger.»