Avez-vous quelques heures?

Le Service d’entraide de Bernières-St-Nicolas est présentement à la recherche de bénévoles en prévision de sa collecte de denrées alimentaires pour la période de Noël sur le grand territoire de Saint-Nicolas (Lévis).

L’activité se déroulera les samedis 23 et 30 novembre ainsi que le samedi 7 décembre, alors que les membres des Chevaliers de Colomb et du Club Optimistes de l’endroit, accompagnés de bénévoles (pourquoi pas vous ?) feront la tournée des résidences pour recueillir des denrées ou des dons. Si vous avez quelques heures à consacrer bénévolement, vous pouvez joindre Francine Caron Dufort au 418‐831-8160.

La 18e Parade des jouets iA Groupe financier, sous le thème Les Contes de Noël, se tient aujourd’hui, dès 15 h, dans les rues de Québec. Le défilé, avec des chars allégoriques, débutera au coin des rues Simon Napoléon-Parent et Chênevert où plus de 450 figurants, musiciens et personnages costumés sauront charmer la foule. Très populaires, les activités familiales gratuites se poursuivront pour une 2e année, demain dimanche, de 11 h à 15 h à la Place Jean-Béliveau, avec l’exposition de chars allégoriques, jeux gonflables, maquillages et animation par les mascottes, le père Noël Club Jouet ainsi que les camions-restaurants. paradedesjouets.ca.