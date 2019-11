DAIGLE, Estelle



Au CHUL à Québec, le 2 novembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Estelle Daigle, épouse de feu monsieur Jean-Luc Croteau. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Marcel), Marc (Jiamei); ses petits-enfants: Jonathan, Yann et Marie-Aurelle, ses frères et sœurs et beaux-frères, belles-sœurs de la famille Daigle: feu Roland (feu Monique), Ernest (feu Alice), Rachel (Antonio ), feu Gabrielle (Fernand ), Marie-Ange(feu Raymond ), feu Marie-Thérèse (Roger (Nicole ), Henri (Martine), feu Monic, feu Denise (Gaston); et de la famille Croteau Léandre et feu Réal ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial à Fernand qui a su enjoliver les dernières années de notre maman et grand-maman. La famille vous accueillera à:à compter de 9 h.