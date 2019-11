En culottes courtes devant les syndicats

Le gouvernement de la CAQ vient de vivre une semaine hautement dommageable. Les caquistes se sont cassé la margoulette sur l’un de leurs thèmes importants, la réforme de l’immigration. Ils ont montré des signes inquiétants d’amateurisme. Ils ont fourni du carburant et des arguments à leurs ennemis.

Encore pire que tout ça, le gouvernement de François Legault a montré ses premiers véritables signes de faiblesse. Et pour montrer de la faiblesse, le moment est bien mal choisi : le gouvernement entre dans la phase critique des négociations avec les centaines de milliers d’employés de l’État.

Dans l’exercice périlleux, ce ténor de l’équipe ministérielle a endommagé sa crédibilité. Simon Jolin-Barrette a entraîné son premier ministre et son gouvernement dans une controverse inutile. Il a dû reculer platement.

Tout cela ne montre ni beaucoup de rigueur ni beaucoup de tonus. Vous me permettrez de m’inquiéter à la veille des négociations du secteur public. Les demandes auxquelles ils font face prouvent l’appétit syndical. Les chefs syndicaux voient les surplus et ont promis à leurs membres de faire sauter la caisse.

Aurons-nous un gouvernement assez solide pour faire face à cet assaut du buffet ? On nous avait promis un gouvernement rigoureux et soucieux des dollars des contribuables. Signer des conventions collectives, c’est s’engager pour les décennies à venir. Est-ce que la négociation sera préparée avec plus de minutie que certains projets écrits sur des coins de table ?