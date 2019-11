[EN IMAGES] Parade des jouets : les familles répondent à l'appel

Le vent frisquet qui a soufflé sur Québec, samedi après-midi, n’a visiblement pas freiné les milliers de familles qui se sont déplacées pour assister à la 18e Parade des jouets.

Photo Pascal Huot

C’est au son de musiques festives que fanfares, chars allégoriques, mascottes et personnages colorés ont défilé dans les rues de la Vieille capitale, au grand plaisir des enfants, bien emmitouflés dans leur habit de neige.

Photo Pascal Huot

« Pour notre première expérience, on a adoré ça », a indiqué Yasmine Lefebvre, pour qui le concept de cette année des Contes de Noël était « vraiment intéressant ».

Sur les trois kilomètres du trajet de la parade, les jeunes familles étaient tassées le long des trottoirs pour assister au spectacle mouvant. Selon le président de l’événement, Pierre Dolbec, les rues étaient bondées du départ à l’arrivée.

« Ça a été réellement un beau succès, on ne pouvait pas demander mieux. On est vraiment content, a-t-il laissé entendre à la fin de la parade. La barre est haute pour l’an prochain! »

Lancement des festivités

Pour plusieurs, l’événement a servi de lancement officiel du temps des Fêtes, alors que les premiers flocons de l’année jonchaient le sol, preuve irrémédiable de l’approche de la période hivernale.

« C’est une belle sortie pour faire plaisir aux enfants, c’est comme le début des festivités de Noël! », se sont exclamés Simon Leclerc et sa belle-cousine Mélissa Patry, présents pour une quatrième année consécutive avec leurs deux enfants respectifs.

« C’est devenu une petite tradition pour nous », ont-ils ajouté.

Cadeaux

Le travail du père Noël est déjà commencé à Québec puisqu’il devra déjà lire toutes les listes de cadeaux qui ont été recueillis pour lui durant la parade.

Si certains enfants ont eu la lourde tâche de se départir de quelques « bébelles » pour la Société Saint-Vincent-de-Paul et la Joujouthèque de Québec, ils ont toutefois pu être récompensés en écrivant à M. Noël en personne.

« On en a profité pour donner quelques jouets et on vient tout juste de laisser nos listes de cadeaux. On est prêt pour Noël! », a lancé Marc Talbot, accompagné de sa petite famille et de la soeur de sa conjointe.

Au moment d’écrire ces lignes, le nombre exact de jouets recueillis étaient toujours inconnus des organisateurs.

