Jamais deux sans trois

Après avoir été éblouissant dans les rôles d’Harpagon et de Salieri, dans L’Avare et Amadeus, Jacques Leblanc accède à un autre rôle immense. Il se glissera dans la peau de la spectaculaire duchesse de Langeais.

Le comédien qui a récolté trois prix d’interprétation pour Harpagon et Salieri en 2017 et 2018 a eu l’impression, après avoir donné vie à ces personnages, d’accéder une dernière fois à des rôles d’importance.

« J’ai eu, tout au long de ma carrière, plusieurs grands rôles et je me disais, à un moment donné, que mes prochains seraient plus secondaires ou des rôles de grands-pères », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien.

Photo courtoisie, Catherine Tétreault

Tout indique qu’il y a encore des rôles de premier plan pour le comédien de 61 ans qui dirige le Conservatoire d’art dramatique de Québec. Il n’a pas hésité, lorsque Anne-Marie Olivier, codirectrice générale et directrice artistique du Trident, lui a proposé celui de la duchesse de Langeais.

« J’avais un souvenir un peu vague de cette pièce que j’avais vue au début des années 70 au Théâtre de Quat’Sous à Montréal. Je l’ai lue et j’ai tout de suite accepté. C’est un rôle trop extraordinaire et intéressant. Je suis vraiment content et je remercie l’ensemble des astres de l’univers », a-t-il mentionné.

Drôle et déchirant

À l’affiche à partir de mardi au Trident, La duchesse de Langeais est une œuvre un peu méconnue de Michel Tremblay, qu’il a écrite en 1968. Elle raconte l’histoire d’Édouard, un employé d’un magasin de chaussures qui n’a pas été à l’école très longtemps et qui, le soir, se déguise en femme et mène une tout autre vie dans les bars gais clandestins.

Photo courtoisie, Catherine Tétreault

Édouard a choisi de se surnommer « la duchesse de Langeais » en raison d’un roman d’Honoré de Balzac. Un livre à l’index, qu’il avait trouvé dans une poubelle et qu’il a lu lorsqu’il était jeune.

« On le retrouve à l’âge de 60 ans au Mexique, où il fait un bilan de sa vie. Il a peur de vieillir, il vient de vivre une rupture, et ça le met complètement à terre. Il s’ouvre sur son passé et son enfance. C’est à la fois très, très drôle et extrêmement déchirant », a résumé Jacques Leblanc.

La duchesse de Langeais est un monologue, mais le comédien sera accompagné, sur les planches, par le danseur Fabien Piché et les musiciens Keith Kouna et Vincent Gagnon.

Le comédien avoue avoir été extrêmement prudent dans sa façon d’habiter la duchesse. Il ne voulait pas tomber dans la caricature en raison de l’aspect extérieur du personnage.

« J’ai voulu plus faire ressortir son trouble, son émoi, son désespoir, sa jalousie envers ceux qui sont encore jeunes et sa peur de vieillir et de mourir. C’est ça qui est le plus intéressant », a-t-il fait remarquer.

► La duchesse de Langeais est présentée du 12 novembre au 7 décembre au Trident.