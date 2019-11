La carrière «audacieuse» de Charlize Theron honorée par Hollywood

L’actrice sud-africaine Charlize Theron a reçu vendredi en Californie le prix de la Cinémathèque américaine, l’une des plus prestigieuses récompenses hollywoodiennes.

Cette distinction vient couronner une carrière « audacieuse » au cours de laquelle elle n’a pas hésité à prendre le contrepied de son physique avantageux pour jouer des rôles complexes et sombres.

Ce fut notamment le cas pour son interprétation, dans « Monster », d’une prostituée tueuse en série, qui lui a valu de décrocher en 2004 l’Oscar de la meilleure actrice.

« C’est l’actrice la plus audacieuse avec laquelle j’ai jamais travaillé, et probablement la personne la plus audacieuse que j’ai jamais rencontrée », a déclaré vendredi soir, lors de la cérémonie à Beverly Hills, le réalisateur Jason Reitman, qui a eu la Sud-Africaine sous ses ordres sur les tournages de « Young Adult » et « Tully ».

« Je suis bouleversée, j’ai besoin d’un cocktail! », a commenté à l’AFP Charlize Theron au milieu d’un parterre de stars, parmi lesquelles Kristen Stewart, Seth Rogen et David Oyelowo.

« J’ai partagé beaucoup de choses avec ces gens qui sont là ce soir », a-t-elle ajouté.

L’actrice de 44 ans sera prochainement, aux côtés de Nicole Kidman et Margot Robbie, à l’affiche de « Scandale », film retraçant la chute du cofondateur de la chaîne Fox News Roger Ailes, accusé de harcèlement sexuel.

« Le script, lorsque je l’ai lu, m’a semblé ancré dans l’actualité », a-t-elle confié alors que le mouvement #MeToo né des accusations à l’encontre du producteur tout-puissant Harvey Weinstein a chamboulé l’industrie du cinéma.

Charlize Theron avait 15 ans lorsque sa mère a tué son père, qui s’en prenait violemment à elles.

Née dans la petite ville sud-africaine de Benoni, elle parlait à peine anglais (sa langue natale est l’afrikaan) lorsqu’elle est arrivée à Los Angeles dans les années 1990.

Elle rejoint au palmarès du prix de la Cinémathèque américaine des acteurs prestigieux comme Al Pacino, Julia Roberts ou Bradley Cooper, honoré l’an dernier.