La tragédie biographique de Sylvie Drapeau

L’une des pièces les plus attendues cette saison est certainement la pièce Fleuve, de Sylvie Drapeau. Les quatre romans autobiographiques de l’actrice, qu’elle a elle-même adaptés pour le théâtre et qui seront condensés dans une seule et même pièce, seront portés sur la scène du TNM. Un récit où le fleuve est omniprésent et la tragédie jamais bien loin.

Elle les a écrits les uns après les autres. D’abord, Le fleuve, puis Le ciel, et ont suivi L’enfer et La terre. Quatre romans signés Sylvie Drapeau avec pour trame le fleuve, mais principalement des drames vécus, voire des tragédies qui ont ponctué son parcours, dont la mort de son grand frère noyé dans le fleuve.

C’est la metteuse en scène, Angela Konrad, qui a été séduite par les romans et la langue poétique de Sylvie Drapeau, qui a eu l’idée de les transposer au théâtre. « C’est après avoir lu Le fleuve et Le ciel que j’ai rencontré Sylvie et que je lui ai parlé de mon désir de les mettre en scène », relate Angela Konrad­­­. Manifestement intéressées, elles ont ensemble rencontré la directrice artistique du TNM, Lorraine Pintal, qui a tout de suite voulu embarquer dans cette aventure, d’autant plus qu’elle avait aussi été émue par la lecture des trois premiers romans, et ce, même si l’écriture du quatrième n’était pas encore terminée. Il a été convenu que ce serait la comédienne qui allait choisir les extraits tirés des quatre romans.

« C’est un grand vertige de voir ses romans qui prendront vie sur scène », confie la comédienne originaire de la Côte-Nord. « Je suis reconnaissante, c’est un peu miraculeux. »

Trois Sylvie occuperont la scène, dont la petite Sylvie, personnifiée par Alice Bouchard en alternance avec Marion Vigneault. Sylvie, jeune femme, sera campée par Karelle Tremblay, tandis que Sylvie Drapeau interprétera Sylvie adulte, correspondant au 3e et 4e roman, en plus de jouer la narratrice sur les planches.

Quatre morts

Quatre romans et quatre morts. « Nous sommes dans la tragédie contemporaine », annonce Angela Kondad, qui s’est rendue jusqu’à Baie-Comeau pour vivre l’expérience de la région et qui a fait tourner des images du fleuve qui serviront de projection durant la pièce.

Il y aura dans cette grande famille le frère aîné Roch englouti par la marée. Puis, après le décès de la mère, rongée par un chagrin incommensurable, on verra le jeune frère Richard, souffrant de schizophrénie, qui amorcera une descente aux enfers. Le sort s’acharnera une fois de plus sur la famille, la sœur aînée étant anéantie par une explosion de vaisseaux sanguins au cerveau. « Le tragique me traverse, comme le fleuve traverse la terre », confie la comédienne.

De la lumière

« Dans le 4e roman, on apprend que la narratrice est actrice, révèle Sylvie Drapeau. Ça se termine sur la scène du TNM. »

Même si les thèmes sont de l’ordre de la tragédie et de la tristesse, il en ressort un aspect lumineux. « C’est très important pour moi, l’espoir et la lumière, tous mes livres se terminent sur une note d’espoir », conclut l’auteure.

► Par ailleurs, Sylvie Drapera sera de nouveau sur les planches dans la pièce La maladie de la mort de Marguerite Duras, au Théâtre Prospero en janvier 2020.

Fleuve

Auteure : Sylvie Drapeau

Mise en scène : Angela Konrad

Distribution : Alice Bouchard, Sylvie Drapeau, Karelle Tremblay et Marion Vigneault accompagnées de Samuël Côté, Patricia Houle et les enfants

Du 12 novembre au 7 décembre

Au TNM