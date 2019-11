L'Australie: Escapade au bout du monde

Si l’Australie c’est plus de 10 000 plages et l’été pendant notre hiver, « Down Under » c’est aussi plus de 22 heures de vol, 17 heures de décalage et d’énormes distances entre chaque ville. Dans ce contexte, aller en Australie c’est aussi commencer par faire une croix sur plusieurs destinations.

Comme il nous serait impensable de visiter lors d’un même voyage au Canada Halifax et Vancouver, un voyage en Australie impose deux règles . Premièrement, le séjour doit durer un certain temps : même ceux qui peuvent se permettre de quitter leur vie d’ici pendant un mois risquent tout de même de manquer de temps. Deuxièmement, il faut segmenter le périple.

Par exemple, en choisissant la côte Est de l’Australie, on visitera Sydney, Melbourne et Brisbane.

Or, la Grande Barrière de corail – que plusieurs déclareront incontournable — se situe tout de même à 25 heures de voiture !

Heureusement, les vols intérieurs sont réguliers et abordables lorsqu’on magasine bien et qu’on voyage en milieu de semaine.

Sydney

La majorité des vols provenant d’Amérique du Nord atterrissent à Sydney. Le choix de la compagnie aérienne et de l’escale est primordial pour ce genre de périple, surtout au retour.

Une fois à Sydney, ne cherchez pas le dépaysement. Pour le voyageur québécois, l’Australie a des airs familiers. Après tout, c’est un pays membre du Commonwealth, comme le Canada. Photo courtoisie Pour plusieurs, le premier arrêt touristique sera, à défaut d’être cliché, l’Opéra de Sydney et le Harbour bridge. Moins imposant qu’on se l’imagine, il n’en demeure pas moins que c’est à la vue de ce chef-d’œuvre architectural connu mondialement qu’on se dit ; « Ça y est, je suis à l’autre bout du monde ».

Découvrir les quartiers en métro ou déambuler à Darling Harbour pendant deux ou trois jours le temps de se remettre du décalage n’est certainement pas un supplice, mais rapidement l’envie de sortir de la ville vous titillera et ce n’est qu’une fois Sydney derrière vous que votre aventure commencera réellement.

À ce sujet, prévoyez vos déplacements importants entre les villes soit par avion ou par bus. Si vous êtes en couple, considérez sérieusement la location d’un campeur pour voyager librement entre vos destinations tout en profitant des plages et des nombreux BBQ publics dans les parcs. Attention toutefois, vous ne serez pas les seuls campeurs de la sorte et les villes sont de plus en plus restrictives pour éviter que ces voyageurs élisent domicile n’importe où.

Des plages, encore des plages

Les plages sont à l’Australie ce que la neige et le froid sont au Canada. Photo courtoisie Si la chaleur vous pousse vers les plages dès le début de votre voyage, Sydney répondra à vos attentes sans trop d’effort.

La célèbre page de Bondi est certainement un incontournable. Accessible facilement du centre-ville par métro puis par bus, vous y retrouverez une ambiance complètement différente. Photo courtoisie Plusieurs boutiques et sympathiques restaurants ceinturent la plage sans compter le cinq kilomètres de « coastal walk » menant à Tamarama beach en passant devant la Bondi Icebergs pool, une piscine naturelle.

Autre option, se rendre à Manly Beach grâce aux ferry qui partent du quai situé tout près de l’Opéra de Sydney. Le trajet d’environ 30 minutes vous permettra d’admirer la ville construite autour d’un bras de mer.

Byron Bay

Ville hippie par excellence, Byron Bay est un arrêt automatique pour tous ceux qui longent la côte Est vers le Nord. La Jonson Street menant à Main Beach est en constante ébullition malgré la petitesse de l’endroit.

La longue marche vers le Cape Byron Lighthouse, puis vers le point le plus à l’est de l’Australie vous ferra certainement lever de votre serviette pour l’après-midi. Avant le coucher du soleil, les gens se réunissent sur le gazon devant Main beach, bière à la main pour écouter les chansonniers qui y défilent et contempler ce coin de paradis.

Gold Coast

Plus au nord, juste avant d’arriver à Brisbane, plusieurs arrêts sont de mise sur les plages de Gold Coast. À Colangatta, la plage de Point Danger est reconnue mondialement par les surfeurs. Prière de connaître ses capacités avant de se jeter dans l’eau.

Le secteur de Burleigh Heads est aussi prisé tant pour ses vagues que pour le style de vie.

Cependant, vous gagnerez à éviter Surfers Paradise qui a mal vieilli et qui ressemble à un Miami cheap.

Brisbane Photo courtoisie Si vous arrêtez à Brisbane, ce ne sera certainement pas pour les plages. Il y a bien Streets Beach, la seule plage artificielle en ville d’Australie, mais vous pouvez aisément passer votre tour. Par contre, la promenade cyclable qui longe Brisbane River sur les deux rives en passant sous le Story Bridge, cousin – en bon état – du pont de Québec mérite un après-midi.

Prenez le CityCat, un bateau-taxi qui arrête sur chaque rive en sillonnant la rivière, puis enfourchez un CityCycle, sorte de Bixi gratuit si vous changez de vélo toutes les 30 minutes, un charme.

Sunshine Coast

Vient ensuite la Sunshine Coast.

Des plages encore des plages.

Faites le tour du Noosa National Park dont plusieurs plages ne sont accessibles

Info sur l’Australie