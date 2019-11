LeBron James attend les Raptors de pied ferme

Les Raptors de Toronto ont certes bien amorcé un voyage de cinq matchs, vendredi soir, mais ils ont intérêt à se préparer de façon exemplaire à leur rendez-vous de dimanche avec LeBron James et les Lakers de Los Angeles.

Vainqueurs des Pelicans de La Nouvelle-Orléans au compte de 122 à 104, les champions en titre de la NBA auront fort à faire contre la formation californienne qui a savouré un septième triomphe consécutif en disposant du Heat de Miami 95 à 80 le même soir. Et «King» James n’est pas étranger aux succès des siens.

Effectivement, le joueur vedette est devenu le troisième athlète de l’histoire du circuit Silver à inscrire au moins 20 points dans 1000 rencontres du calendrier régulier en carrière. Seuls Karl Malone (1134) et Kareem Abdul-Jabbar (1122) ont fait mieux que lui.

Plus tôt cette semaine, James avait réussi un triple-double dans un troisième affrontement de suite. À 34 ans, il est le plus âgé ayant accompli ce fait d’armes au sein de la ligue. «Je suis motivé à me placer là où je mérite d’être. Chaque soir, je veux être sur le court pour exceller», a-t-il commenté au quotidien «USA Today».

Été occupé

Le tout suit pourtant une saison estivale très chargée. Le vétéran s’est entraîné en dépit de sa participation au tournage du film «Space Jam 2». Pendant trois mois, il s’est soumis à des journées de travail de 12 à 14 heures et il devait arriver sur place vers 3 h 30-4 h du matin.

«Je sais ce que ça représentait [côté horaire]. Mais je sais aussi ce qui reste le plus important. Même si j’étais dans un film, je devais me préparer pour cet automne. J’ai toujours eu cela en tête, d’abord et avant tout. C’est de la pression que je place sur moi-même. Je n’y crois pas tellement, par contre, car je crois en moi-même et je connais mon potentiel», a-t-il dit.

Quinze fois invité à la classique des étoiles, James a totalisé en moyenne 26 points, 10,5 mentions d’assistance et 7,8 rebonds par match depuis le début du calendrier régulier.

-Outre Malone, James et Abdul-Jabbar, Kobe Bryant (941) et Michael Jordan (926) sont les autres joueurs ayant totalisé plus de 900 parties avec 20 points ou plus, d’après le site Basketball Reference.