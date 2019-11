Les Capitals ne sont pas rassasiés

Les Capitals ont récolté une sixième victoire de suite samedi en défaisant les Golden Knights de Vegas par la marque de 5 à 2 à Washington.

La troupe de Todd Reirden a accru son avance au sommet du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une récolte de 29 points en 18 matchs.

John Carlson a connu une autre bonne rencontre pour les «Caps» avec une récolte de deux points. Jakub Vrana, Nicklas Backstrom et Evgeny Kuznetsov ont imité leur coéquipier, amassant deux points chacun.

Braden Holtby a repoussé 30 des 32 lancers dirigés vers lui dans la victoire.

Jean-Gabriel Pageau marque dans la victoire

À Ottawa, trois buts en première période ont permis aux Sénateurs de vaincre les Hurricanes de la Caroline par un pointage de 4 à 1.

Jean-Gabriel Pageau a inscrit le troisième but de son équipe, son huitième de la saison. Les attaquants des «Sens» se sont partagé le travail. En effet, 10 des 12 avants ont récolté un point dans la victoire.

Le Québécois Jean-Christophe Beaudin a récolté son premier point dans la LNH sur le premier but du match, tout comme son coéquipier Jonathan Davidsson.

Anders Nilsson s’est dressé devant la cage de la formation ontarienne en réalisant pas moins de 38 arrêts.

Les Penguins reviennent de l’arrière

À Pittsburgh, en retard 2 à 0 à mi-chemin dans le match, les Penguins ont forcé la tenue des tirs de barrage pour l’emporter au compte de 3 à 2 contre les Blackhawks de Chicago.

Evgeni Malkin a récolté deux mentions d’aide dans la rencontre. Jake Guentzel a pour sa part inscrit un but, le premier des Penguins, et un but lors des tirs de barrage.

Les deux gardiens ont connu des performances identiques de 29 arrêts sur 31 tirs. Corey Crawford a cependant cédé à deux reprises en fusillade, alors que son vis-à-vis, Matt Murray, a alloué un but en pareille situation.